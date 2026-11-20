Губернатор Хабаровского края сообщил о росте числа субъектов МСП в регионе Губернатор Демешин: количество предпринимателей в Хабаровском крае выросло на 3%

Москва20 ноя Вести.Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что в 2026 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе увеличилось на 3% по сравнению с 2025 годом.

По словам губернатора, число проверок бизнеса со стороны органов госконтроля сократилось примерно на треть.

И я могу сказать, что бизнес отвечает взаимностью власти. У нас прибавляется количество малого и среднего бизнеса на 3% только в 2026 году против 2025 года. У нас всего 55 500 малых предпринимателей, и прибыль получают они больше заявил Демешин

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