Москва20 нояВести.Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что в 2026 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе увеличилось на 3% по сравнению с 2025 годом.
По словам губернатора, число проверок бизнеса со стороны органов госконтроля сократилось примерно на треть.
И я могу сказать, что бизнес отвечает взаимностью власти. У нас прибавляется количество малого и среднего бизнеса на 3% только в 2026 году против 2025 года. У нас всего 55 500 малых предпринимателей, и прибыль получают они большезаявил Демешин
Ранее заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Ирина Окладникова рассказала о приоритетных направлениях развития системы государственного контроля.