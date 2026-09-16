Москва16 сен Вести.Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. В ходе беседы глава государства поинтересовался, как развиваются городские агломерации региона.

Городские агломерации развиваются очень хорошо. Вот у нас благодаря утвержденному вами мастер-плану достаточно большое количество бульваров, набережных, реконструкций... отметил Демешин

Губернатор доложил, что работа идет хорошими темпами благодаря утвержденному мастер-плану. В частности, по его словам, в Хабаровске благоустроено большое количество бульваров и набережных, реконструированы исторические объекты. Так, недостроенный более 20 лет ЗАГС на спуске к набережной в центре города превратился в молодежный досуговый центр, который объединяет интересы нового поколения. Еще один объект — спортивный комплекс с 200-метровой дистанцией, где тренируются волейболисты, тяжелоатлеты, борцы и стрелки.

Символом края губернатор назвал Амурский Утес, изображенный на пятитысячной купюре, — место, откуда начинался Хабаровск. Ранее его можно было осмотреть только снаружи, теперь же отремонтированы три этажа, и там размещен музейно-выставочный комплекс. В Комсомольске-на-Амуре запущена программа обновления фасадов исторических "сталинских" домов, реконструируются два аварийных ДК — "Судостроитель" и "Строитель" — на центральных площадях. Губернатор отметил, что эти работы ведутся благодаря единой президентской субсидии, и передал слова благодарности от жителей.

Путин также уточнил, подключен ли регион к правительственной программе субсидирования общественных территорий. Демешин подтвердил: в крае действует программа "100 дворов", и жители активно вовлечены в выбор пространств для благоустройства. Кроме того, в содержании прилегающих территорий участвуют предприятия.