Москва14 сен Вести.Российский лидер Владимир Путин провел встречу в Кремле с губернатором Новгородской области Александром Дроновым, в ходе которой обсуждались социально-экономические показатели региона.

Как сообщила пресс-служба Кремля в MAX, Александр Дронов доложил Путину о строительстве объектов (в частности, завода для изготовления железобетонных плит), демографии, качестве медицинских услуг (проекты "Здоровая семья, "Медицинская сестра"), а также о трудоустройстве молодых специалистов.

Президент напомнил губернатору, что в области свыше 50% школ нуждаются в капитальном ремонте. Александр Дронов признал, что такая проблема есть, и ответил, что работа по капремонту находится у него на контроле.