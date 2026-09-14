Путин указал новгородскому главе на отсутствие в докладе данных о ремонте школ Путин поручил новгородскому губернатору проконтролировать ремонт школ

Москва14 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Новгородской области Александром Дроновым указал на отсутствие в представленном докладе данных о ремонте школ.

Глава государства отметил, что более половины школ региона нуждаются в ремонте, и поручил губернатору взять этот вопрос на контроль.

У вас ничего нет об образовании в школах. Между тем, я знаю, что свыше 50% школ нуждаются в ремонте … Пометьте себе, надо взять на контроль. Свыше 54% нуждается в капремонте, это такой вызов сказал Путин

Дронов подтвердил наличие проблемы и сообщил президенту, что школы в области ремонтируются ежегодно. Параллельно, по его словам, в регионе идет системная комплексная работа, в ходе которой параллельно с ремонтом школ благоустраиваются пришкольные территории, строятся детские и спортивные площадки, стадионы.