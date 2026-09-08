Дронов сообщил о завершении создания БАРСа в Новгородской области В Новгородской области создан добровольческий отряд БАРС

Москва8 сен Вести.В Новгородской области завершилось создание отряда БАРС (Боевой армейский резерв страны). Об этом в MAX сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Сегодня встретился с личным составом и поблагодарил ребят за решение вступить в отряд. Особо подчеркнул, что служба проходит только на территории Новгородской области - без командировок за ее пределы подчеркнул губернатор

Как отметил глава региона, бойцы защищают от вражеских беспилотников свои дома и семьи, региональные предприятия. Для несения службы бойцы будут оснащены всем необходимым. Кроме федеральных выплат им положено по 3 тысячи рублей за каждое дежурство и 200 тысяч рублей за уничтоженный БПЛА. Планируется создать для новгородского БАРСа собственную эмблему и девиз.

Добровольческие отряды БАРС появились в 2012 году, с 2021 года возникли подразделения для подготовки резервистов. Основной задачей отрядов является защита критически важных объектов от атак беспилотников.