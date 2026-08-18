Москва18 авгВести.После очередной атаки беспилотников ВСУ на Тамбовскую область губернатор Евгений Первышов призвал создать в регионе отряд "БАРС". Об этом говорится в сообщении правительства Тамбовской области в MAX.
Первышов отметил, что ВСУ уже неоднократно совершали налеты, в результате которых были погибшие и раненые.
Нам необходимо сформировать полноценный отряд БАРС, состоящий из мобильных огневых групп, чтобы мы могли защищать наши предприятия и домаговорится в публикации
Губернатор призвал всех мужчин вместе защищать небо и землю Тамбовской области от ударов украинских беспилотных летательных систем.
Ранее сегодня сообщалось, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на этот регион повреждены школа, теплица и несколько домов.