Губернатор Первышов призвал к созданию в Тамбовской области отряда "БАРС"

В Тамбовской области после очередной атаки ВСУ хотят создать отряд "БАРС" Губернатор Первышов призвал к созданию в Тамбовской области отряда "БАРС"

Москва18 авг Вести.После очередной атаки беспилотников ВСУ на Тамбовскую область губернатор Евгений Первышов призвал создать в регионе отряд "БАРС". Об этом говорится в сообщении правительства Тамбовской области в MAX.

Первышов отметил, что ВСУ уже неоднократно совершали налеты, в результате которых были погибшие и раненые.

Нам необходимо сформировать полноценный отряд БАРС, состоящий из мобильных огневых групп, чтобы мы могли защищать наши предприятия и дома говорится в публикации

Губернатор призвал всех мужчин вместе защищать небо и землю Тамбовской области от ударов украинских беспилотных летательных систем.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на этот регион повреждены школа, теплица и несколько домов.