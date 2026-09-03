Путин: к 2030 году предстоит разработать не менее 200 мастер-планов по всей РФ

Путин озвучил цели по разработке мастер-планов к 2030 году Путин: к 2030 году предстоит разработать не менее 200 мастер-планов по всей РФ

Москва3 сен Вести.К 2030 году по всей России должны быть разработаны не менее 200 мастер-планов по развитию регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства отметил, что соответствующий законопроект уже на финишной прямой. По его словам, он рассчитывает на то, что документ "будет принят обеими палатами Федерального Собрания" до конца 2026 года.

К 2030 году предстоит разработать не менее 200 мастер-планов по всей территории Российской Федерации​​​. И для их реализации, конечно, необходим прочный правовой фундамент подчеркнул российский лидер

Путин также заявил, что эффективная реализация мастер-планов возможна только с учетом мнения жителей и при постоянном сотрудничестве со специалистами разных компетенций.

Для развития малых городов, поселков и сел, где пока нет мастер-планов, необходимы специальные решения, добавил президент. В этом случае, отметил он, "можно применить цифровые инструменты и программные продукты, в том числе с использованием искусственного интеллекта".