Окладникова назвала приоритеты развития системы госконтроля в РФ Окладникова: в госконтроле расширят применение ИИ и дистанционных проверок

Москва20 ноя Вести.Заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Ирина Окладникова рассказала ИС "Вести" о приоритетных направлениях развития системы государственного контроля.

Одним из ключевых направлений станет внедрение двухуровневой системы ключевых показателей эффективности (КПЭ), сообщила вице-премьер – руководитель аппарата правительства.

Двухуровневые КПЭ – это базовые и уникальные. Мы сегодня подробно о них тоже говорили на форуме. Базовые будут отражать основные принципы единства системы, это риск-ориентированный подход, прозрачность, досудебное обжалование. А уникальный – это особенности правоприменительной практики, видов и способов контроля для отдельных контрольно-надзорных органов сказала Окладникова

Она также отметила важность внедрения новых технологий и совершенствования нормативной базы.

Применение искусственного интеллекта, расширение практики дистанционного контроля, что тоже очень важно. Ну и, собственно, в целом доработка и донастройка нормативной базы контрольно-надзорной деятельности, которая необходима. Для того чтобы соответствовать тем вызовам, которые есть у нас сейчас заявила Окладникова

Ранее сообщалось, что вице-премьер – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова была назначена куратором программы по обеспечению деятельности высших органов государственной власти РФ.