Новак: необходимо направлять долгосрочные сбережения в инвестиции Новак призвал направлять долгосрочные сбережения в инвестиции

Москва2 окт Вести.Необходимо направлять долгосрочные сбережения в инвестиции для дальнейшего масштабирования производств и технологий, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Для дальнейшего масштабирования производств и технологий необходимо расширять источники капитала. Задача - направлять долгосрочные сбережения в инвестиции и снижать зависимость предприятий от дорогого банковского кредита сказал он

Главная цель инициативы Александра Новака - снизить зависимость российских предприятий от дорогого банковского кредитования за счет привлечения альтернативных источников капитала.

Правительство намерено задействовать целый набор финансовых механизмов и инструментов. Ключевое направление - развитие фондового рынка. Включая стимулирование выхода отечественных компаний на биржу через IPO и SPO, а также активное развитие облигационного и акционерного финансирования.

Отдельный акцент - на институциональных инвесторах. Предполагается расширить участие негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и страховых организаций в инвестиционных процессах.

Для высокотехнологичных компаний уже запущен механизм компенсации затрат на размещение акций на бирже, который дополняет стандартные гранты и кредиты.

Параллельно идут законодательные изменения: в Госдуму внесен и принят в первом чтении законопроект об инвестиционном товариществе - новая форма договоров призвана увеличить приток прямых и венчурных инвестиций. В кабмине ожидают его окончательного принятия до конца 2026 года.

Ранее Александр Новак заявил, что одна из главных задач, которые стоят перед властями РФ, заключается в обеспечении роста благосостояния граждан страны.