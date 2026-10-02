Москва2 окт Вести.Одна из главных задач, которые стоят перед властями РФ, заключается в обеспечении роста благосостояния граждан страны. Об этом заявил зампредседателя правительства России Александр Новак в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Наша задача – восстановить устойчивые темпы роста экономики и обеспечить дальнейший рост благосостояния граждан сказал он

По словам вице-премьера, для выполнения этой задачи власти будут расширять внутреннее производство, повышать эффективность использования ресурсов и создавать условия, необходимые для новых инвестиций.

Новак также заявил, что уровень безработицы в России сохраняется на историческом минимуме в 2,2%.