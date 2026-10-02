Москва2 октВести.Операция "Вивальди", организованная Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике, прервалась сразу после двух автоматных очередей российских бойцов. Об этом сообщил ИС "Вести" инструктор по тактической медицине штурмового отряда "Пересвет" 245-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Минус.
Военнослужащий рассказал, как украинские боевики "развернулись и ушли" после действий российских военных.
Супернаступательной операции "Вивальди" там нет как таковой. Их "супергерои" заходили, но почему-то после двух автоматных очередей развернулись и ушли… Они пытались с горы зайти в лощину, но мы открыли огонь, и все — больше никто не совалсязаметил Минус
Российские военные эксперты ранее развенчали заявления украинцев об операции "Вивальди". По словам Михаила Онуфринко, киевский режим такими вбросами пытается выдать локальные успехи за глобальную победу.