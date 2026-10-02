Боец о подходе ВСУ к операции "Вивальди": ушли после двух автоматных очередей

Развернулись и ушли: боец указал на незадачливость ВСУ в операции "Вивальди" Боец о подходе ВСУ к операции "Вивальди": ушли после двух автоматных очередей

Москва2 окт Вести.Операция "Вивальди", организованная Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике, прервалась сразу после двух автоматных очередей российских бойцов. Об этом сообщил ИС "Вести" инструктор по тактической медицине штурмового отряда "Пересвет" 245-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Минус.

Военнослужащий рассказал, как украинские боевики "развернулись и ушли" после действий российских военных.

Супернаступательной операции "Вивальди" там нет как таковой. Их "супергерои" заходили, но почему-то после двух автоматных очередей развернулись и ушли… Они пытались с горы зайти в лощину, но мы открыли огонь, и все — больше никто не совался заметил Минус

Российские военные эксперты ранее развенчали заявления украинцев об операции "Вивальди". По словам Михаила Онуфринко, киевский режим такими вбросами пытается выдать локальные успехи за глобальную победу.