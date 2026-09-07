Под Красным Лиманом украинские боевики оказались в огневом мешке

Группировку украинских боевиков зажали под Красным Лиманом Под Красным Лиманом украинские боевики оказались в огневом мешке

Москва7 сен Вести.Часть группировки ВСУ, которая находится в районе города Красный Лиман Донецкой Народной Республики, оказалась в огневом мешке, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Военные добавили, что речь идет о боевиках, которые оказались брошены командованием без связи и припасов.

Часть сил противника у Красного Лимана оказалась в буквальном смысле зажата в огневом мешке отметил собеседник агентства

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные завершают зачистку разрозненных сил противника.