Москва7 сенВести.Часть группировки ВСУ, которая находится в районе города Красный Лиман Донецкой Народной Республики, оказалась в огневом мешке, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Военные добавили, что речь идет о боевиках, которые оказались брошены командованием без связи и припасов.
Часть сил противника у Красного Лимана оказалась в буквальном смысле зажата в огневом мешкеотметил собеседник агентства
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные завершают зачистку разрозненных сил противника.