Марочко: у ВСУ в Красном Лимане остались небольшие группы ДРГ Марочко рассказал об оставшихся в Красном Лимане группах диверсантов ВСУ

Москва2 авг Вести.Малочисленная группировка Вооруженных сил Украины осталась в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это небольшие диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые предпринимают попытки укрываться в городе, чтобы в дальнейшем атаковать позиции ВС РФ.

Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Говоря о группировке противника в Красном Лимане и нахождении его в городе, то это в основном малые диверсионно-разведывательные группы по 2-3 человека. Больше группы нашим разведчикам не встречались сказал Марочко

По его словам, ДРГ пытаются использовать сложный рельеф местности и разрушенные здания для укрытия. Там они пытаются накапливать силы для того, чтобы в дальнейшем осуществить накаты на позиции российских бойцов с целью вернуть утраченные рубежи.

При обнаружении ДРГ российские операторы БПЛА их уничтожают заключил Марочко

Ранее военный эксперт сообщил, что боевики ВСУ не контролируют ни одного дома в Красном Лимане в ДНР, хотя и пытаются заходить в серые зоны города и закрепляться в них.