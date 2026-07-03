МО РФ: ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в Красном Лимане в ДНР

ВСУ потеряли более 200 боевиков в Красном Лимане в ДНР МО РФ: ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в Красном Лимане в ДНР

Москва3 июл Вести.В городе Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) потери украинских войск составили свыше 200 человек и 50 единиц военной техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Так, противник потерял в том числе две боевые бронированные машины HMMWV американского производства, 25 удаленно управляемых роботизированных комплексов и 21 автомобиль.

За неделю в населенном пункте Красный Лиман противник потерял более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники говорится в сообщении

Суммарно в зоне ответственности "Западной" группировки войск Киев потерял до 1490 боевиков, 27 боевых бронированных машин, 124 автомобиля, а также 16 оружий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

В оборонном ведомстве также сообщали, что штурмовики 25-й армии начали разминирование и зачистку Красного Лимана.