Москва3 июлВести.В городе Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) потери украинских войск составили свыше 200 человек и 50 единиц военной техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Так, противник потерял в том числе две боевые бронированные машины HMMWV американского производства, 25 удаленно управляемых роботизированных комплексов и 21 автомобиль.
За неделю в населенном пункте Красный Лиман противник потерял более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техникиговорится в сообщении
Суммарно в зоне ответственности "Западной" группировки войск Киев потерял до 1490 боевиков, 27 боевых бронированных машин, 124 автомобиля, а также 16 оружий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.
В оборонном ведомстве также сообщали, что штурмовики 25-й армии начали разминирование и зачистку Красного Лимана.