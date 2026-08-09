Москва9 авгВести.Российские беспилотные силы сорвали попытку ВСУ провести ротацию на краснолиманском направлении, сообщает Минобороны РФ.
Кадры действий российских беспилотников российское военное ведомство выложило в своем канале в MAX.
Операторы FPV-дронов группировки "Запад" вскрыли и сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направленииговорится в сообщении
Отмечается, что в ходе операции есть потери в рядах ВСУ.
Ранее военкор Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил, что победителем в спецоперации станет тот, кто одержит верх в противостоянии беспилотников.