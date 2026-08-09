ВС РФ не допустили ротацию украинских сил на краснолиманском направлении

Российские военные сорвали ротацию сил ВСУ на краснолиманском направлении ВС РФ не допустили ротацию украинских сил на краснолиманском направлении

Москва9 авг Вести.Российские беспилотные силы сорвали попытку ВСУ провести ротацию на краснолиманском направлении, сообщает Минобороны РФ.

Кадры действий российских беспилотников российское военное ведомство выложило в своем канале в MAX.

Операторы FPV-дронов группировки "Запад" вскрыли и сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении говорится в сообщении

Отмечается, что в ходе операции есть потери в рядах ВСУ.

Ранее военкор Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил, что победителем в спецоперации станет тот, кто одержит верх в противостоянии беспилотников.