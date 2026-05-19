Бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении

Москва19 мая Вести.Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" нанес удар по украинским военным, пытавшимся провести ротацию на краснолиманском направлении, сообщает Минобороны.

В результате аэроразведки выявлено скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Полученные координаты целей незамедлительно переданы на командный пункт артиллерии. Получив целеуказания, расчет "Урагана" выдвинулся в назначенный район. Заняв огневую позицию, военнослужащие... навели реактивную систему. Точным залпом 220-мм реактивных снарядов на дальность более 25 км поражены все заданные цели отмечает Минобороны

После выполнения боевой задачи артиллеристы покинули огневую позицию, замаскировали боевую машину, после чего расчет укрылся в подземном укрытии.