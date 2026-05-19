Москва19 маяВести.Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" нанес удар по украинским военным, пытавшимся провести ротацию на краснолиманском направлении, сообщает Минобороны.
В результате аэроразведки выявлено скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Полученные координаты целей незамедлительно переданы на командный пункт артиллерии. Получив целеуказания, расчет "Урагана" выдвинулся в назначенный район. Заняв огневую позицию, военнослужащие... навели реактивную систему. Точным залпом 220-мм реактивных снарядов на дальность более 25 км поражены все заданные целиотмечает Минобороны
После выполнения боевой задачи артиллеристы покинули огневую позицию, замаскировали боевую машину, после чего расчет укрылся в подземном укрытии.