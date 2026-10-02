Москва2 октВести.Уровень безработицы в России сохраняется на историческом минимуме – 2,2%. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации.
Безработица находится на историческом минимуме 2,2%сказал он
По информации Новака, реальная зарплата с начала года выросла на 6%, реальные располагаемые доходы - на 1,5%.
В начале сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что безработица в России находится на уровне 2,3%. По его словам, в первом квартале 2026 года увеличились зарплаты, в реальном выражении этот показатель составил 6,3%.
1 октября зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин заявил о переходе российской экономики из режима умеренных зарплат к режиму "довольно высоких".