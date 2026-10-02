Новак: уровень безработицы в РФ сохранился на историческом минимуме в 2,2%

Новак: уровень безработицы в России сохранился на историческом минимуме в 2,2% Новак: уровень безработицы в РФ сохранился на историческом минимуме в 2,2%

Москва2 окт Вести.Уровень безработицы в России сохраняется на историческом минимуме – 2,2%. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Безработица находится на историческом минимуме 2,2% сказал он

По информации Новака, реальная зарплата с начала года выросла на 6%, реальные располагаемые доходы - на 1,5%.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что безработица в России находится на уровне 2,3%. По его словам, в первом квартале 2026 года увеличились зарплаты, в реальном выражении этот показатель составил 6,3%.

1 октября зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин​​​ заявил о переходе российской экономики из режима умеренных зарплат к режиму "довольно высоких".