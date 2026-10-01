ЦБ: российская экономика перешла к высоким зарплатам Зампред ЦБ Заботкин: российская экономика перешла к высоким зарплатам

Москва1 окт Вести.Зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин​​​ заявил о переходе российской экономики из режима умеренных зарплат к режиму "довольно высоких". Такое заявление он сделал в ходе "Альфа-Саммита".

Наша экономика перешла из режима умеренного уровня зарплат по сравнению с остальным миром, в экономику довольно высоких реальных зарплат сказал Заботкин

Накануне Росстат сообщал, что средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и оценивалась в 109,5 тысячи рублей.

В свою очередь доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ранее рассказал о прогнозируемой зарплате в III квартале 2026 года.