В ЦБ высказались относительно напряженности на рынке труда в России ЦБ: напряженность на российском рынке труда постепенно снижается

Москва11 сен Вести.Напряженность на российском рынке труда постепенно снижается. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

Отмечается, что рост заработных плат замедляется и начинает сближаться с ростом производительности труда.

Напряженность на рынке труда постепенно снижается​​​. По данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться говорится в документе

По данным финансового регулятора, уровень безработицы в России находится на историческом минимуме, но в последние месяцы продемонстрировал небольшой рост.

Ранее ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%.