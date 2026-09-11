Москва11 сенВести.Напряженность на российском рынке труда постепенно снижается. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.
Отмечается, что рост заработных плат замедляется и начинает сближаться с ростом производительности труда.
Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращатьсяговорится в документе
По данным финансового регулятора, уровень безработицы в России находится на историческом минимуме, но в последние месяцы продемонстрировал небольшой рост.
Ранее ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%.