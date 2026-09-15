Новак заявил о запуске системной работы по улучшению условий для бизнеса Новак: кабмин запустил системную работу по улучшению условий для бизнеса

Москва15 сен Вести.Правительство России запустило системную работу по улучшению делового климата и созданию благоприятных условий для бизнеса в стране. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам стратегической сессии, которая прошла под руководством председателя правительства Михаила Мишустина.

Правительством Российской Федерации запущена системная работа в этом направлении. И она связана с улучшением делового климата, созданием условий для бизнеса - для привлечения инвестиций, для снижения административных барьеров, сокращения сроков подключения к инженерной инфраструктуре сказал Новак

По его словам, в ходе сессии рассмотрели 11 направлений. Среди них – совершенствование института банкротства и трудовых отношений, разрешение споров, оказание финансовых услуг, вопросы сокращения сроков строительства, выдача разрешений, а также вопросы недвижимости, коммунальной и энергетической инфраструктуры. Для работы по этим направлениям сформированы 11 рабочих групп, которые возглавляют представители бизнеса. Они рассматривают предложения по изменению законодательства и нормативно-правовой базы, направленные на упрощение ведения бизнеса и реализацию проектов.

Новак подчеркнул, что в работу вовлечены также регионы, представители бизнеса, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и деловые объединения.

По итогам прошедшей сессии Мишустин дал дополнительные поручения по продолжению работы и усилению взаимодействия с регионами, добавил вице-премьер.

Ранее Новак заявил об эффективности принимаемых мер по защите бизнеса от атак ВСУ.