Москва14 ноя Вести.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об обновлении перечня кураторов государственных программ с учетом кадровых перестановок в правительстве, сообщили в кабмине.

Известно, что первый вице-премьер Денис Мантуров будет отвечать за программу "Юстиция". Вице-премьер-руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова назначена куратором программы по обеспечению деятельности высших органов государственной власти РФ. Министр финансов Антон Силуанов займется программой управления государственными финансами и регулирования финансовых рынков.

Также сообщается, что вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Олег Кожемяко будет курировать программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны. Андрею Никитину поручена программа "Развитие транспортной системы", Дмитрию Чернышенко - "Информационное общество".

Институт кураторства государственных программ действует с 2021 года. Кураторы формируют и возглавляют управляющие советы, координируют разработку и реализацию программ, следят за корректировкой их параметров и достижением запланированных показателей.

Ранее сообщалось, что Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.