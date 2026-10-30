Москва30 окт Вести.Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ, закрепляющий полномочия между своими заместителями. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, это решение направлено на слаженную и эффективную работу обновленного состава правительства.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями следует из сообщения

Уточняется, что нововведения служат эффективной работе по поручениям президента, обеспечению экономического роста и развития технологий, достижению результатов нацпроектов и целей развития.

22 октября президент России Владимир Путин утвердил назначение четырех новых вице-премьеров и министра транспорта. В частности, Ирина Окладникова стала вице-премьером — руководителем аппарата правительства, Олег Кожемяко — вице-премьером и полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Андрей Никитин, ранее возглавлявший Минтранс, назначен вице-премьером, а новым министром транспорта стал экс-глава Росавиации Дмитрий Ядров. Кроме того, в структуре правительства появилась должность вице-премьера — министра финансов, которую занял Антон Силуанов.