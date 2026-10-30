Вице-премьер Хуснуллин будет отвечать за госсобственность в новых регионах РФ

Хуснуллин будет курировать вопросы госсобственности в новых регионах России Вице-премьер Хуснуллин будет отвечать за госсобственность в новых регионах РФ

Москва30 окт Вести.Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин при новом распределении обязанностей получил в свою зону ответственности национальный проект "Инфраструктура для жизни" и вопросы управления государственной собственностью в новых регионах России. Об этом сообщается в распоряжении на официальном сайте кабмина.

Обновленное распределение функций и обязанностей между вице-премьерами утвердил в пятницу, 30 октября, глава правительства России Михаил Мишустин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин наряду с курируемыми ранее направлениями будет отвечать за новый национальный проект "Инфраструктура для жизни". Кроме того, в его ведении вопросы управления государственной собственностью на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей говорится в сообщении

Кроме того, как отмечается в релизе, Хуснуллин будет координировать в новых регионах страны деятельность правит правительственно комиссии повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий, курировать работу Минтранса, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Федерального агентства по управлению госимуществом.