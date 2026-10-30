Кабмин: Новак будет отвечать в правительстве за платформенное развитие экономики

Новак будет курировать платформенное развитие экономики Кабмин: Новак будет отвечать в правительстве за платформенное развитие экономики

Москва30 окт Вести.Вице-премьер Александр Новак будет отвечать за платформенное развитие экономики и координацию госполитики в сфере производительности труда. Соответствующие изменения добавил председатель правительства Михаил Мишустин в новом распределении обязанностей своих заместителей.

Новак также будет координировать кредитную и денежную политику в установленных сферах деятельности.

Вице-премьер Александр Новак … будет отвечать за платформенное развитие экономики, а также за координацию госполитики в сфере производительности труда, кредитной и денежной политики в установленных сферах деятельности говорится в сообщении пресс-службы

Кроме того, в ведении вице-премьера будут находиться национальные проекты "Эффективная и конкурентная экономика" и "Новые атомные и энергетические технологии". Также Новак будет координировать деятельность госкорпорации "Росатом" за исключением вопросов, отнесенных к сфере ответственности других вице-премьеров.