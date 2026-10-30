Москва30 октВести.Вице-премьер Александр Новак будет отвечать за платформенное развитие экономики и координацию госполитики в сфере производительности труда. Соответствующие изменения добавил председатель правительства Михаил Мишустин в новом распределении обязанностей своих заместителей.
Новак также будет координировать кредитную и денежную политику в установленных сферах деятельности.
Вице-премьер Александр Новак … будет отвечать за платформенное развитие экономики, а также за координацию госполитики в сфере производительности труда, кредитной и денежной политики в установленных сферах деятельностиговорится в сообщении пресс-службы
Кроме того, в ведении вице-премьера будут находиться национальные проекты "Эффективная и конкурентная экономика" и "Новые атомные и энергетические технологии". Также Новак будет координировать деятельность госкорпорации "Росатом" за исключением вопросов, отнесенных к сфере ответственности других вице-премьеров.