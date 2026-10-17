Новак призвал следить за развитием технологий в мире Новак: России важно отслеживать развитие технологий в мире

Москва17 окт Вести.России важно отслеживать развитие технологий в мире, чтобы не отставать от передовых стран, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".

Новак отметил, что прогнозы развития технологий, в том числе в энергетике, могут измениться уже в ближайший год, а потому взгляд на направление и темпы этого процесса не должны быть догмой.

Важно следить за этим, мониторить, руку держать на пульсе с тем, чтобы быть впереди, не отстать от передовых стран, от разработок в этих направлениях сказал вице-премьер

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ систематично укрепляет собственный технологический суверенитет во всех сферах, включая продовольственную, энергетическую и цифровую.

До этого глава государства подчеркивал, что выполнение этой задачи невозможно без развития энергетического сектора и создания передовых систем накопления энергии.