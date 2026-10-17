Москва17 октВести.Для России очень важно иметь свои технологии и оборудование, отметил вице-премьер РФ Александр Новак в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".
По словам вице-премьера, стране важно "держать руку на пульсе", чтобы не отставать от передовых стран, и даже быть впереди по технологиям и искусственному интеллекту.
Это очень важно: иметь свои технологии, свое оборудование, так называемый технологический суверенитет, ту задачу, которую поставил президент Россиисказал Новак
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что технологический суверенитет России невозможен без развития энергетического сектора и создания передовых систем накопления энергии.