Новак: технологический суверенитет – это очень важно

Новак назвал технологический суверенитет очень важным Новак: технологический суверенитет – это очень важно

Москва17 окт Вести.Для России очень важно иметь свои технологии и оборудование, отметил вице-премьер РФ Александр Новак в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".

По словам вице-премьера, стране важно "держать руку на пульсе", чтобы не отставать от передовых стран, и даже быть впереди по технологиям и искусственному интеллекту.

Это очень важно: иметь свои технологии, свое оборудование, так называемый технологический суверенитет, ту задачу, которую поставил президент России сказал Новак

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что технологический суверенитет России невозможен без развития энергетического сектора и создания передовых систем накопления энергии.