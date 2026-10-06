Москва6 окт Вести.Технологический суверенитет России невозможен без развития энергетического сектора и создания передовых систем накопления энергии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия первого производственного комплекса в кластере производства электрических батарей, прошедшей в режиме видеоконференцсвязи.

По его словам, поддержка выпуска инновационной продукции и ее компонентов предусмотрена в том числе в рамках национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии".

Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей. В этой связи хочу обратить особое внимание госкорпораций, крупных и малых технологических компаний, стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий в данной сфере, на широкое внедрение в практику новых перспективных разработок. Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь сказал президент

Также Путин отметил, что Россия к 2030 году сможет обеспечить в 2030 году внутренний спрос на аккумуляторы.