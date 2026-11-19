Москва19 нояВести.Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что РФ находится на лидирующих позициях в области освоения мирного атома. Об этом глава российского государства заявил на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
В частности мирного атома, мы не только занимаем лидирующие позиции, но и активно работаем со многими нашими партнерамисказал он
Российский лидер при этом отметил, что Российская Федерация заинтересована в самом тесном взаимодействии с участниками саммита АТЭС в наукоемких отраслях.
Также президент РФ завил о значительном увеличении товарооборота России со странами АСЕАН - на 60%.
Ранее Путин заявил, что страны Азии совершили гигантский прыжок вперед в своем развитии и стали локомотивами инноваций.