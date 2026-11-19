Москва19 нояВести.Россия является неотъемлемой часть Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и вносит вклад в его благополучие. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Мы являемся неотъемлемой частью региона и вносим свой весомый вклад в его материальное благополучиесказал российский лидер
Накануне, выступая на саммите, он отметил провал попыток изоляции России и отметил расширение ее сотрудничества со странами Азии.