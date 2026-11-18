Путин: Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики

Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион центром глобальной экономики Путин: Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики

Москва18 ноя Вести.Государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) стали центром глобальной экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на деловом саммите форума АТЭС.

Глава государства подчеркнул, что в регион стекается более 60% мировых прямых иностранных инвестиций.

Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты сказал Путин

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны АТР к твердой защите многополярного мира.