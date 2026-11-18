Москва18 нояВести.Государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) стали центром глобальной экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на деловом саммите форума АТЭС.
Глава государства подчеркнул, что в регион стекается более 60% мировых прямых иностранных инвестиций.
Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планетысказал Путин
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны АТР к твердой защите многополярного мира.