Путин отметил роль развивающихся стран в экономике мира Путин: роль развивающихся стран в мировой экономике увеличилась почти вдвое

Москва18 ноя Вести.За более чем 35 лет роль развивающихся стран в мировой экономике выросла почти в два раза. Об этом рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на деловом саммите форума АТЭС.

За более чем 35 лет роль развивающихся стран и стран с формирующимися рынками в мировой экономике увеличилась почти в два раза - с 35% в 1990 году до 61% в 2026 году отметил российский лидер

По его мнению, государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) стали центром глобальной экономики.

Владимир Путин поприветствовал глав крупнейших концернов на деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Китае.