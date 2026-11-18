Москва18 нояВести.ВВП России за три года вырос более чем на десять процентов и продолжает расти. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе своего обращения на деловом саммите форума АТЭС.
За прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10% и продолжает растисказал Путин
Глава российского государства также отметил, что государственный долг РФ находится в пределах 17% и является одним из самых низких в мире.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график российского лидера в Китае.