Путин: ВВП России за три года вырос более чем на десять процентов

Путин: ВВП РФ за три года увеличился более чем на десять процентов Путин: ВВП России за три года вырос более чем на десять процентов

Москва18 ноя Вести.ВВП России за три года вырос более чем на десять процентов и продолжает расти. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе своего обращения на деловом саммите форума АТЭС.

За прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10% и продолжает расти сказал Путин

Глава российского государства также отметил, что государственный долг РФ находится в пределах 17% и является одним из самых низких в мире.

Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества​​​. Деловой саммит открывает рабочий график российского лидера в Китае.