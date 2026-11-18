Путин начал рабочую программу на саммите АТЭС в Китае Путин начал рабочую программу на саммите АТЭС в Шэньчжэне

Москва18 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин начал рабочую программу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Российский лидер принимает участие в деловом саммите форума АТЭС.

В Шэньчжэне у российского лидера запланирована насыщенная деловая программа. Она включает в себя трехстороннюю встречу с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Президент РФ также примет участие в мероприятиях саммита и посетит совместный университет МГУ-Пекинский политехнический институт.

Утром по местному времени Путин уже прибыл на площадку форума АТЭС в конгресс-центр "Цяньхай". Глава государства вместе с другими лидерами участвует в деловом саммите форума. Ожидается, что он изложит оценки Москвы о ситуации в мировом хозяйстве, результаты российской экономики, а также представит инвестиционный потенциал РФ.

Ранее в МИД Китая официально подтвердили трехстороннюю встречу между Си Цзиньпином, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Главы трех стран встретятся на саммите АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября.