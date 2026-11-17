Путин прилетел в китайский Шэньчжень на саммит АТЭС

Путин прибыл в Шэньчжень на саммит АТЭС Путин прилетел в китайский Шэньчжень на саммит АТЭС

Москва17 ноя Вести.Президент России Владимир Путин прилетел в китайский город Шэньчжень, где пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Баоань.

В Шэньчжэне у российского лидера запланирована насыщенная деловая программа, которая включает в том числе трехстороннюю встречу с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Путин также примет участие в мероприятиях саммита и посетит совместный университет МГУ-Пекинский политехнический институт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити смогут переговорить в ходе предстоящего саммита. Кроме того, по его словам, если лидер КНДР Ким Чен Ын приедет в Шэньчжэнь, то президент России может провести с ним встречу.