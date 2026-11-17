Москва17 нояВести.Президент России Владимир Путин прилетел в китайский город Шэньчжень, где пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Баоань.
В Шэньчжэне у российского лидера запланирована насыщенная деловая программа, которая включает в том числе трехстороннюю встречу с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Путин также примет участие в мероприятиях саммита и посетит совместный университет МГУ-Пекинский политехнический институт.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити смогут переговорить в ходе предстоящего саммита. Кроме того, по его словам, если лидер КНДР Ким Чен Ын приедет в Шэньчжэнь, то президент России может провести с ним встречу.