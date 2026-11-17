Москва17 нояВести.Президент России Владимир Путин передвигается по китайскому городу Шэньчжэнь на российском лимузине Aurus с китайскими регистрационными знаками, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на корреспондента.
Отмечается, что китайские номера на автомобиль были установлены из-за правил принимающей стороны.
Глава государства использует свой лимузин Aurus черного цвета с китайскими номерами как средство передвижения в Шэньчжэнесообщили журналисты
Ранее Владимир Путин прибыл в аэропорт Баоань для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18-19 ноября. В Шэньчжэне у него запланирован ряд встреч, включая трехсторонний диалог с китайским и американским лидерами Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.
Также планируется участие Путина в мероприятиях саммита АТЭС и посещение им совместного университета МГУ-Пекинский политехнический институт.