Охрану отеля Conrad в Шэньчжэне, где должен остановиться Путин, усилили

Вокруг отеля в Шэньчжэне, где остановится Путин, усилили меры безопасности Охрану отеля Conrad в Шэньчжэне, где должен остановиться Путин, усилили

Москва17 ноя Вести.Вокруг отеля Conrad в китайском городе Шэньчжэнь, где должен будет остановиться президент России Владимир Путин, усилили охрану. Об этом сообщило агентство РИА Новости cо ссылкой на корреспондента.

Возле гостиницы Conrad в Шэньчжэне… усилены меры безопасности, на прилегающих к отелю улицах установлены ограждения. Возле гостиницы дежурят сотрудники правоохранительных органов говорится в публикации

Ранее автор информационной службы "Вести" Евгений Попов сообщил, что в гостинице Conrad будут располагаться члены российской делегации, участвующей в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне 18-19 ноября.