Штаб делегации РФ в Шэньчжэне расположен в том же отеле, где остановится Путин

Журналист Попов рассказал, где расположен штаб делегации РФ в Шэньчжэне Штаб делегации РФ в Шэньчжэне расположен в том же отеле, где остановится Путин

Москва17 ноя Вести.Штаб российской делегации, участвующей в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, расположен в гостинице Conrad, где также остановится президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил автор информационной службы "Вести" Евгений Попов.

По его словам, отель, находящийся в центре китайского мегаполиса, станет местом размещения российских представителей на время саммита АТЭС.

Мы находимся сейчас в самом, наверное, "русском месте" Шэньчжэня. Оно стало таким на ближайшие три дня. Мы в штабе российской делегации – это гостиница Conrad в центре мегаполиса, где, собственно говоря, наши представители будут базироваться между теми встречами многочисленными, которые предстоят в рамках саммита АТЭС, и, конечно, той встречей, которую с нетерпением ждет сейчас весь мир - между Путиным, Трампом и Си Цзиньпином сказал Попов

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Встреча российского, американского и китайского лидеров запланированы на четверг.