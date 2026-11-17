Рыбак на лодке плавает рядом с отелем Conrad в КНР, где остановился Путин

Рыбак на лодке плавает около отеля в Шэньчжэне, где остановился Путин Рыбак на лодке плавает рядом с отелем Conrad в КНР, где остановился Путин

Москва17 ноя Вести.Рыбак на лодке плавает около отеля Conrad, где на время проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) остановился президент РФ Владимир Путин.

Кадры снял журналист информационной службы "Вести" Валерий Санфиров.

Саммит пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал насыщенную программу Путина на саммите АТЭС. В том числе на четверг запланирована трехсторонняя встреча президента РФ с лидерами США и КНР Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. По оценке Пескова, она будет знаковой, поскольку до этого таких встреч не проводилось.