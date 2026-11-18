Путин: прежние инструменты экономического давления изжили себя Путин: прежние способы экономического давления изжили себя

Москва18 ноя Вести.Прежние инструменты экономического доминирования в мире утратили свое устрашающее воздействие, заявил президент России Владимир Путин на Деловом совете АТЭС в Шэньчжэне (Китай).

Практика показала, что прежние инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя, в значительной степени утратили свое устрашающее воздействие отметил Путин

Россия занимает первое место в Европе по объему экономики. Инфляция в стране находится под контролем, при этом размер госдолга остается одним из самых низких в мире, подчеркнул Путин.

В МИД Китая официально подтвердили трехстороннюю встречу между председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Главы трех стран встретятся на саммите АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября.