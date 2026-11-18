Москва18 нояВести.Россия стала "мировым рекордсменом" по числу введенных в отношении нее ограничительных мер, однако достойно прошла испытания рестрикциями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на деловом форуме саммита АТЭС.
Глава государства подчеркнул, что прежние инструменты экономического доминирования изжили себя.
Пример тому - провалившиеся попытки изолировать и нашу страну, Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мерсказал Путин
Ранее российский лидер отметил, что Москва осуждает любые проявления неоколониализма, в том числе применение санкций и силового давления на независимые государства. Он подчеркнул, что все больше стран поддерживают формирование справедливой системы международных отношений.