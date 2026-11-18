Путин: Россия стала "мировым рекордсменом" по числу введенных против нее санкций

Путин: Россия достойно прошла через испытание санкциями Путин: Россия стала "мировым рекордсменом" по числу введенных против нее санкций

Москва18 ноя Вести.Россия стала "мировым рекордсменом" по числу введенных в отношении нее ограничительных мер, однако достойно прошла испытания рестрикциями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на деловом форуме саммита АТЭС.

Глава государства подчеркнул, что прежние инструменты экономического доминирования изжили себя.

Пример тому - провалившиеся попытки изолировать и нашу страну, Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер сказал Путин

Ранее российский лидер отметил, что Москва осуждает любые проявления неоколониализма, в том числе применение санкций и силового давления на независимые государства. Он подчеркнул, что все больше стран поддерживают формирование справедливой системы международных отношений.