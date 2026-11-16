Москва16 ноя Вести.Россия осуждает любые проявления неоколониализма, в том числе применение санкций и силового давления на независимые государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к организаторам и участникам генассамблеи движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!".

Путин подчеркнул, что все больше государств выступают за формирование справедливой системы международных отношений, основанной на многополярности и равноправии.

При этом серьезным препятствием на пути к этому российский лидер назвал неоколониальные амбиции отдельных западных стран, которые выражаются в стремлении контролировать экономики других государств, вмешиваться в их внутренние дела и воздействовать на внешнеполитические решения.

Россия категорически не приемлет и осуждает любые формы и проявления неоколониализма, включая силовое и санкционное давление, всемерно поддерживает стремление стран мирового большинства к упрочению суверенитета и независимости говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля

Путин подчеркнул, что международное сотрудничество должно строиться на общепризнанных правовых нормах, взаимном уважении законных интересов стран и принципах взаимной выгоды.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Запад все еще взаимодействует со странами Юга и Востока на основе колониальной парадигмы. По его словам, это связано в том числе с односторонними ограничениями.