Лавров заявил, что Запад не отказался от колониальной парадигмы Лавров: колониальная парадигма Запада не исчезла

Москва10 ноя Вести.Запад продолжает взаимодействовать со странами Юга и Востока в духе колониальной парадигмы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для газеты "Коммерсант".

По словам министра, процесс формирования многополярного миропорядка, носящий объективный характер, воспринимается на Западе в штыки.

Крепнущим центрам роста на Глобальном Юге и Востоке пытаются отказать — в духе никуда не исчезнувшей колониальной парадигмы — в праве на участие в глобальном управлении соразмерно их весу в мировых делах говорится в статье

Он подчеркнул, что односторонние ограничительные меры и их распространение на третьи юрисдикции стали повседневными проявлениями недобросовестной конкуренции.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что многополярному миропорядку сопротивляются государства, привыкшие мыслить колониальным прошлым и "сказочно обогащаться за чужой счет".