Путин заявил о сопротивлении стран с колониальным мышлением многополярному миру

Путин назвал тарифные войны и санкции инструментами неоколониализма Путин заявил о сопротивлении стран с колониальным мышлением многополярному миру

Москва28 окт Вести.Многополярному миропорядку сопротивляются страны, привыкшие мыслить колониальным прошлым и "сказочно обогащаться за чужой счет". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На форуме Россия - Африка Владимир Путин обозначил принципиальные подходы Москвы к сотрудничеству с континентом и дал оценку современным тенденциям в мировой политике.

Президент заявил, что эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким кругом государств, окончательно уходит в прошлое. Но страны, которые привыкли опираться на колониальное прошлое и извлекать сверхприбыли за счет других, все еще оказывают сопротивление такому развитию событий.

Те, кто привык мыслить колониальным прошлым, сказочно, именно сказочно обогащаться за чужой счет заявил он

В частности, западные государства сегодня пытаются вернуть африканские страны в состояние долговой зависимости.

В ход идут любые самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела отметил Владимир Путин

В экономической плоскости Россия делает ставку на партнерство без хищнической эксплуатации.