Москва28 октВести.Россию и страны Африки объединяет стремление к формированию справедливой многополярной системы международных отношений, основанной на равноправии государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия-Африка.
Россию и Африку объединяет приверженность справедливой и многополярной системе мироустройстваподчеркнул российский лидер
По словам Путина, эта система должна базироваться на суверенном равенстве стран, уважении к их национальным ценностям и культуре, а также быть свободной от диктата.
Ранее Путин провел торжественный прием в честь участников третьего саммита Россия—Африка. Мероприятие состоялось в Грановитой палате Кремля.