Москва28 окт Вести.Россию и страны Африки объединяет стремление к формированию справедливой многополярной системы международных отношений, основанной на равноправии государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия-Африка.

Россию и Африку объединяет приверженность справедливой и многополярной системе мироустройства подчеркнул российский лидер

По словам Путина, эта система должна базироваться на суверенном равенстве стран, уважении к их национальным ценностям и культуре, а также быть свободной от диктата.

Ранее Путин провел торжественный прием в честь участников третьего саммита Россия—Африка. Мероприятие состоялось в Грановитой палате Кремля.