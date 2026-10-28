Путин рассказал африканскую поговорку, рассуждая о связях России с Африкой

Путин вспомнил африканскую поговорку на приеме саммита Россия-Африка Путин рассказал африканскую поговорку, рассуждая о связях России с Африкой

Москва28 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин произнес африканскую поговорку, говоря о связях России с Африкой.

Он отметил, что Россия и Африка - настоящие друзья и партнеры, всегда открытые к честному конструктивному сотрудничеству, умеющие слушать и слышать друг друга.

У африканцев есть хорошая поговорка: когда корни глубокие, нет причин бояться ветра сказал Путин на торжественном приеме для участников саммита Россия-Африка в Кремле

Российский лидер подчеркнул, что поговорка отображает текущие реалии мира, когда дух и принципы отношений России со странами Африки остаются неизменными несмотря на политическую и экономическую мировую конъюнктуру.

Ранее Путин заявил, что российская сторона готова помогать африканскому континенту в борьбе с терроризмом.