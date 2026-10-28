Путин отметил дружественный характер отношений России и Эфиопии Путин заявил, что ценит дружественный характер отношений России и Эфиопии

Москва28 окт Вести.Президент России Владимир Путин подчеркнул дружественные отношения между Россией и Эфиопией, а также отметил конструктивный характер контактов на высшем уровне.

Российский лидер провел встречу с премьером Эфиопии Абием Ахмедом в рамках саммита Россия-Африка.

Хотел бы поблагодарить вас за то, что нашли возможность приехать в Москву и в этот раз. Ценю дружественный характер отношений между Россией и Эфиопией и наши с вами личные контакты сказал Путин на встрече

Глава государства также отметил значительное увеличение товарооборота России и Эфиопии в текущем году.

Накануне премьер-министр Эфиопии заявил, что страна рассчитывает получить от РФ четыре батареи зенитных ракетных систем С-400.