Москва28 октВести.Объем торговли между Россией и Египтом продолжает увеличиваться, несмотря на напряженную обстановку в регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси.
По словам Путина, в 2025 году товарооборот достиг рекордного уровня, впервые превысив 10 миллиардов долларов, а за первые восемь месяцев текущего года вырос еще на 14%.
Глава государства отметил, что межгосударственные связи строятся на взаимном уважении, учете интересов и поддержке, успешно развиваясь в рамках договора о стратегическом партнерстве.
Российский лидер подчеркнул, что совокупный объем торговли РФ со странами Африки с 2022 года увеличился в полтора раза и превысил 27 миллиардов долларов, причем значительная доля в этих показателях приходится именно на Египет.
Стабильно, несмотря на региональную напряженность, растет товарооборотконстатировал Путин
Ранее ас-Сиси заявил, что Египет стремится продолжать совместные проекты с Россией в интересах народов двух стран.