Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Египтом Путин заявил о росте товарооборота России и Египта, вопреки нестабильности

Москва28 окт Вести.Объем торговли между Россией и Египтом продолжает увеличиваться, несмотря на напряженную обстановку в регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси.

По словам Путина, в 2025 году товарооборот достиг рекордного уровня, впервые превысив 10 миллиардов долларов, а за первые восемь месяцев текущего года вырос еще на 14%.

Глава государства отметил, что межгосударственные связи строятся на взаимном уважении, учете интересов и поддержке, успешно развиваясь в рамках договора о стратегическом партнерстве.

Российский лидер подчеркнул, что совокупный объем торговли РФ со странами Африки с 2022 года увеличился в полтора раза и превысил 27 миллиардов долларов, причем значительная доля в этих показателях приходится именно на Египет.

Стабильно, несмотря на региональную напряженность, растет товарооборот констатировал Путин

Ранее ас-Сиси заявил, что Египет стремится продолжать совместные проекты с Россией в интересах народов двух стран.