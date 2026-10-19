Ас-Сиси на встрече с Орешкиным: Египет стремится реализовывать проекты с РФ

Ас-Сиси заявил о стремлении продолжать совместные проекты с Россией Ас-Сиси на встрече с Орешкиным: Египет стремится реализовывать проекты с РФ

Москва19 окт Вести.Египет стремится продолжать совместные проекты с Россией в интересах народов двух стран, сообщил президент государства Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с замруководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным. Об этом говорится в заявлении администрации египетского лидера.

Ас-Сиси принял Орешкина в Каире в понедельник.

В начале встречи глава государства попросил передать приветствия президенту России Владимиру Путину и выразил стремление укреплять стратегические отношения между двумя странами в различных областях и подчеркнул заинтересованность Египта в продолжении координации с российской стороной для реализации проектов двустороннего сотрудничества в интересах народов Египта и России говорится в сообщении

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество стран в БРИКС.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с Ас-Сиси отметил, что товарооборот России и Египта растет и структурно улучшается. Крупные проекты реализуются, несмотря на сложности.