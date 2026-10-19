Пезешкиан заявил, что ждет поездки в Россию и скорой встречи с Путиным

Президент Ирана подтвердил планы встретиться с Путиным на саммите ФСЭГ Пезешкиан заявил, что ждет поездки в Россию и скорой встречи с Путиным

Москва19 окт Вести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан ожидает предстоящей поездки в Москву и рассчитывает на скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Тегеране.

Министр сообщил иранскому президенту, что Путин ждет его на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и рассчитывает провести двусторонние переговоры.

Передавайте президенту России Владимиру Путину от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу сказал Пезешкиан

Саммит ФСЭГ пройдет 27 октября в Москве. Полноправными членами ФСЭГ являются: Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.