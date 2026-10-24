Москва24 октВести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан намерен принять участие в саммите Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября.
Об этом РИА Новости сообщил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.
По словам дипломата, в настоящее время уточняются детали предстоящего визита.
О том, что на следующей неделе президент Ирана планирует посетить Россию, ранее сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.
19 октября глава МИД России Сергей Лавров в ходе поездки в Тегеран проинформировал Пезешкиана, что президент РФ Владимир Путин ожидает его на московском газовом саммите в конце месяца.
Ранее МИД России отчитался об итогах визита главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Иран. Москва и Тегеран уделили внимание вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе реализации совместных транспортно-логистических и энергетических проектов.